ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области
11 марта 2018 16:23
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Сегодня днем сотрудники органов безопасности пытались задержать машину с преступниками, но те оказали вооруженное сопротивление. Завязался бой, во время которого злоумышленники получили ранения, несовместимые с жизнью.
На месте происшествия силовики обнаружили пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату и самодельную бомбу мощностью около трех килограммов тротила.
Управление ФСБ по Саратовской области возбудило уголовное дело о подготовке террористического акта. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Фото : Национальный антитеррористический комитет
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