Энергетики вернули свет в дома отключенных непогодой самарских потребителей

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Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Самарские распределительные сети» вторые сутки борются с последствиями циклона, обрушившегося на Самарскую область. Все потребители, в том числе и оказавшиеся без электроснабжения социально-значимые объекты, в настоящее время запитаны, в том числе по резервным схемам.Энергетики в круглосуточном режиме ведут работы по восстановлению постоянной схемы электроснабжения потребителей. Всего в работах задействовано 15 бригад (66 человек) и 18 единиц техники, в том числе и прибывшие на помощь самарским энергетикам 4 бригады «Оренбургэнерго». На воздушных линиях электропередачи проводится плавка гололеда. Там, где эта операция невозможна, энергетики осуществляют механическую обивку наледи.Работу специалистов филиала сильно затрудняет непогода. Из-за непрекращающегося всю ночь снегопада обход линий и определение мест повреждений был чрезвычайно затруднен. На некоторых участках энергетики буквально проваливались в снег. Но, несмотря на сложные метеоусловия, аварийно-восстановительные бригады делают всё, чтобы в ближайшие часы полностью восстановить электроснабжение всех потребителей по постоянной схеме электроснабжения в районах, пострадавших от разгула стихии.Мокрый снег с дождем и порывами ветра обрушился на Самарскую область в ночь с 4 на 5 декабря. Из-за налипания снега на провода и образования гололеда произошел ряд технологических нарушений в 11 районах Самарской области. Наибольшее число отключений произошло в Безенчукском, Красноармейском, Пестравском и Сызранском районах.ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает о сохранении неблагоприятной погоды в регионе и порывах ветра до 20 м/с. Энергетики напоминают жителям области об опасности приближения к оборванным проводам и необходимости соблюдений правил безопасного поведения вблизи энергообъектов. Обо всех нарушениях следует незамедлительно сообщать по телефонам горячей линии: 8-800-775-16-42 и 8 (846) 339-35-74.