Эксперты заявили, что дыру в "Союзе" просверлили с восьмой попытки

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​​По мнению совместной комиссии сотрудников "Роскосмоса" и ФСБ, дырку в стене "Союза" удалось просверлить лишь с восьмой попытки.Как полагают члены комиссии, дрелью работали уже в космосе. Однако кто это мог сделать — неизвестно. Специалисты думают на членов экипажа из США. Отмечается, что изначально снимки опубликовали как раз на американских сайтах.Напомним, ночью 30 августа на Международной космической станции сработал сигнал утечки воздуха из-за появления микротрещины в корпусе "Союза МС-09". Ранее стало известно, что отверстие от сверла в обшивке, которое привело к ЧП на МКС, появилось, когда корабль уже был собран.Фото: © Роскосмос/Космонавт Олег Артемьев