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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Экспертам Межгосударственной авиационной комиссии удалось получить запись разговоров в кабине падающего Ан-148

15 февраля 2018 21:56
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Как сообщает samara.kp.ru, экспертам Межгосударственной авиационной комиссии удалось успешно расшифровать данные второго «черного ящика»с борта самолёта Ан-148, который 11 февраля разбился в Подмосковье спустя 7 минут после вылета из Домодедово. Ранее сообщалось, что специалисты сумели получить запись параметрического самописца, который фиксирует показания техники. Речевой самописец во время крушения пострадал сильнее, тем не менее, данные удалось скопировать и прослушать.

- Аудиозапись разговоров двух пилотов подтвердила ранее озвученную версию, - сообщил «КП» эксперт, знакомый с ходом расследования МАК. - Из-за того, что не работал обогрев приемников воздушного давления (это «антенны», установленные на корпусе самолета, - Авт.), они заледенели и выводили на приборную панель пилотов некорректную скорость. Расхождения в показаниях скорости экипаж заметил, пилоты сначала пытались набрать нужную для взлёта скорость - фактически превышая ее и «загнав» двигатели. А потом уже они ничего не смогли сделать.

По словам эксперта, на текущий момент один из главных вопросов - обогрев приёмников не работал, потому что пилоты забыли его включить или в результате сбоя.

- Полную картину эксперты получат, когда показатели параметрического самописца совместят с аудиозаписью. Тогда будут понятны все нюансы, - сказал  «КП» собеседник.




Фото: REUTERS


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