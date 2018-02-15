Экспертам Межгосударственной авиационной комиссии удалось получить запись разговоров в кабине падающего Ан-148

240

- Аудиозапись разговоров двух пилотов подтвердила ранее озвученную версию, - сообщил «КП» эксперт, знакомый с ходом расследования МАК. - Из-за того, что не работал обогрев приемников воздушного давления (это «антенны», установленные на корпусе самолета, - Авт.), они заледенели и выводили на приборную панель пилотов некорректную скорость. Расхождения в показаниях скорости экипаж заметил, пилоты сначала пытались набрать нужную для взлёта скорость - фактически превышая ее и «загнав» двигатели. А потом уже они ничего не смогли сделать.По словам эксперта, на текущий момент один из главных вопросов - обогрев приёмников не работал, потому что пилоты забыли его включить или в результате сбоя.- Полную картину эксперты получат, когда показатели параметрического самописца совместят с аудиозаписью. Тогда будут понятны все нюансы, - сказал «КП» собеседник.Фото: REUTERS