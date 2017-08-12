Египетский чиновник умер, увидев жертв столкновения двух поездов в городе Александрия

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Сообщается, что это был советник министра транспорта Египта по железным дорогам Мустафа эль-Сайед.В момент, когда мужчина встретился с жертвами чудовищного ЧП, у него случился инфаркт. Чиновника экстренно отвезли в медучреждение, но он впал в кому, а вскоре скончался.Фото: Italian Firefighter Press Office via AP/РБК