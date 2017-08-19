Двух тольяттинцев на выходе из бара избили грабители, вытащили из их карманов мобильные телефоны и скрылись

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Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что фигуранты уголовного дела находились в одном из баров. По версии следствия, на выходе из заведения между мужчинами возник конфликт, в результате которого двое злоумышленников избили двоих потерпевших, вытащили из их карманов мобильные телефоны и скрылись.В ходе комплекса оперативных мероприятий полицейские задержали ранее судимых местных жителей 1986 и 1988 годов рождения.В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц с применением физического насилия». Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области