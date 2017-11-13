Двух саратовских полицейских уволят, если докажут факт скандала в волгоградском стриптиз-клубе
13 ноября 2017 09:42
118
Двум саратовским полицейским, устроившим скандал в одном из ночных клубов в Волгограде, грозит увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, сообщили в региональном управлении МВД.
Сегодня несколько СМИ сообщили, что двое полицейских из Саратова отдыхали в стриптиз-клубе в Волгограде всю ночь, а когда под утро им принесли счет, устроили скандал, посчитав сумму в нем слишком большой. Сотрудники клуба вызвали работников частного охранного предприятия, а те в свою очередь - местных полицейских.
По данному факту назначена служебная проверка. Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 ноября 2017 16:15
В одном из офисов он прихватил с собой 12 дорогих телефонных аппаратов на сумму 234 000 рублей. Еле удерживая похищенное имущество в руках, вор ретировался с места... Закон
435
11 ноября 2017 13:23
Сообщить о неправомерных звонках кредитных организаций можно в Роскомнадзор. Закон
526
10 ноября 2017 10:10
Но он все равно лишился машины. Закон
530
9 ноября 2017 09:43
Она пыталась обмануть судебных приставов, утверждая, что проживает с бывшим супругом и детьми. Закон
324
8 ноября 2017 22:15
По закону ему может грозить лишение депутатских полномочий. Закон
857
8 ноября 2017 20:01
Директор самого крупного в России и в Европе мусорного полигона «Тимохово» обвиняется в незаконном предпринимательстве. Уголовное дело возбуждено после... Закон
315
8 ноября 2017 16:36
Санкционный товар был уничтожен механическим способом на Дубово-Уметском ветсанутильзаводе. Закон
276
Происшествия
13 ноября 2017 13:29
Такое решение принял Арбитражный суд. Происшествия
2
13 ноября 2017 12:39
В ДТП пострадали два человека. Происшествия
65
13 ноября 2017 11:30
Пожар охватил 300 кв. м. Происшествия
99
Криминал
13 ноября 2017 13:11
Пенсионерка написала в полицию заявление о пропаже бытовой техники. Криминал
44
13 ноября 2017 11:49
Мужчина утверждает, что припрятал наркотик для себя. Криминал
86
13 ноября 2017 09:32
Он разбил стекло и похитил вещи из иномарки. Криминал
121
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4155
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1557
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8422
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2317
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9100
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2716
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1304
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1651
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1543
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1292
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2922
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2738
Мероприятия