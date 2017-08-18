Двое жителей Чапаевска задержаны за хищение спиртного

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Работники магазина сообщили о случившемся в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали мужчину. Им оказался безработный местный житель 1985 года рождения, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за кражу.Сотрудники Росгвардии, прибывшие по сигналу тревоги, задержали мужчину. Злоумышленником оказался безработный 34-летний местный житель, ранее судимый за совершение кражи.По статье «Грабеж» в отношении мужчин возбуждены уголовные дела. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет. Во время опроса подозреваемые признались в содеянном. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.