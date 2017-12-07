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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Двое школьников в Саратове выстрелили себе в руки из пистолета

7 декабря 2017 10:56
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Двое школьников в Саратове выстрелили себе в руки из пистолета Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.
Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

В одну из больниц Саратова были госпитализированы двое девятиклассников. У обоих медики диагностировали "инородное тело в левой руке".
Выяснилось, что подростки сами выстелили себе в руки из пневматического пистолета. Полицейские оружие изъяли и организовали проверку. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности, пишет СарБК.



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Комментарии



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