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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Две самарчанки отравились угарным газом в сауне

28 августа 2017 13:51
862
Две самарчанки отравились угарным газом в сауне Приехавшая
Приехавшая "скорая" оказала им помощь.

В пятницу, 25 августа, около 16:00, по предварительным данным, в сауне на ул. Средне-Садовой в Самаре почувствовали себя плохо две женщины, предположительно, отравившиеся угарным газом, пишет Волга Ньюс со ссылкой на оперативные структуры.

Для пострадавших вызвали "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали женщинам помощь, после чего пострадавшие почувствовали себя лучше и от поездки в стационар отказались.

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