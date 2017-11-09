Два жителя Ульяновской области угнали у самарца ВАЗ-21063
9 ноября 2017 14:54
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По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что автомобиль потерпевший оставлял на ночь около дома. При этом мужчина машину не запирал – это было сложно сделать из-за некоторых технических неисправностей. Ключи он оставлял в машине, потому что не думал, что его автомобиль может привлечь внимание злоумышленников.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили угонщиков. Ими оказались жители Ульяновской области 2000 и 1967 годов рождения. По данным оперативников, подозреваемые приходятся друг другу родственниками. Кражу транспортного средства злоумышленники планировали давно. Именно с этой целью они и приехали из Ульяновской области в Шигонский район. Выбрав подходящий автомобиль, они уже на двух машинах планировали вернуться домой. Только в пути произошла неприятная ситуация - свой автомобиль застрял. В связи с этим возвращаться подозреваемым назад в Ульяновскую область пришлось только на похищенном авто.
Чужое транспортное средство предполагаемые злоумышленники хотели использовать по назначению и продавать не думали. В свое время похожий автомобиль был в собственности у одного из подозреваемых. Только его уже давно нет, а вот документы сохранились. Именно это и подсказало подозреваемым способ, как скрыть похищенное имущество – нужно просто выдать его за собственное. Похищенный автомобиль несколько дней находился у них, затем его отогнали в лесополосу, чтобы отвести от себя подозрение. Именно там его и обнаружили сотрудники уголовного розыска. В настоящее время похищенный автомобиль изъят и в скором времени будет возвращен законному владельцу.
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Подозреваемые в совершении преступления признались, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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