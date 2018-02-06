Два жителя Самарской области арестованы за организацию притона по оказанию сексуальных услуг

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В преступлении обвиняются двое жителей Самарской области, которые в период с июня 2017 по январь 2018 года организовали притон по оказанию сексуальных услуг.По предварительным данным оперативников, мужчины 1993 и 1989 годов рождения привлекли как минимум 5 девушек – жительниц Самарской и других областей к занятию проституцией. Согласно собранным данным, организаторы сняли несколько квартир в разных районах города, в которых оказывались сексуальные услуги с почасовой оплатой. В ходе обысковых мероприятий оперативники изъяли несколько сотовых телефонов, планшетов, банковских карт.Организаторы, вели учет рабочего времени лиц, оказывающих сексуальные услуги, контролировали работу диспетчеров и охранников, а также распределяли денежные средства, полученные от деятельности по оказания интимных сексуальных услуг.Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Мужчинам предъявлено обвинение в организации занятия проституцией и в содержании притонов для занятия проституцией, с применением насилия или угрозой его применения.Октябрьским судом в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области продолжают проводить мероприятия, направленные на установление всех участников организации преступной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.