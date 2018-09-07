Два жителя Октябрьска незаконно выловили 574 рака на Волге
7 сентября 2018 18:46
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Мужчины были задержаны транспортными полицейскими в районе 1874 км судового хода напротив Октябрьска.
На момент задержания ими было выловлено 574 рака с помощью 28 многозаходных ловушек, относящихся к запрещенным орудиям лова. Все раки были выпущены полицейскими в естественную среду обитания.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Предварительный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценивается на сумму около 24000 рублей, передает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
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