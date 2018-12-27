Два тольяттинских рыбака заблудились на Волге в метель

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Как стало известно, мужчины отправились на рыбалку со стороны 8 квартала Тольятти и отошли к противоположному берегу на 3 км.В связи с резким ухудшением погоды, плохой видимостью из-за метели, мужчины не смогли самостоятельно добраться обратно на берег и обратились за помощью к спасателям.Поиски рыбаков длились около часа и в 16:55 пострадавшие были доставлены на берег.Поисково-спасательная служба Самарской области напоминает, что выход на лёд опасен для жизни! Нестабильная ситуация с погодными условиями, неокрепший лёд и другие сезонные факторы грозят необратимыми последствиями для человеческой жизни. Берегите себя, не рискуйте своей жизнью и не выходите на лёд, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской област