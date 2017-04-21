Я нашел ошибку
Главные новости: 
По оценке ЦСР, своими прямыми обязанностями заняты только 38% чиновников, в остальном они занимаются «гашением пожаров» в «авральных ситуациях» и выполнением «хаотичных» поручений.
Кудрин заявил, что госуправление в России — это «старая скрипучая машина, на которой мы едем не туда»
В рамках учений состоялось расширенное совещание, на котором были подведены итоги 2016 года и поставлены задачи на пожароопасный период 2017 года.
В Самарской области прошли учения по тушению лесных пожаров и были поставлены задачи на пожароопасный период 2017 года
С 10 мая на сайте акции гдеродился.рф начнется голосование среди участников межмуниципального этапа.
Завершился муниципальный этап общественной акции «Где родился, там и пригодился!»
Строители движутся с опережением графика, так что в первом квартале 2018 года здесь появятся первые пациенты.
Марк Курцер посетил строящийся в Самаре госпиталь «Мать и дитя»: «Мы очень довольны тем, как движется проект»
В соревнованиях принимали участие около 300 спортсменов из 23 стран.
Самарская спортсменка завоевала в Чехии серебро Первенства Европы по самбо
Сегодня пассажиры клубного трамвая, начиная с обеда, могут получить у кондукторов билеты на игру
В Самаре к 75-летию "Крыльев" запущен трамвай в клубных цветах со специальным оформлением
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 3 единицы техники.
В Рождествено на улице Фабричной горел частный дом
Судака он отпустил в реку и ушёл домой.
Сызранец поймал в реке Сызранке судака весом 9 кг и длиной более метра
сегодня  Пятница, 21 апреля, 23:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/04:
USD 56.23
-0.19
EUR 60.32
-0.29
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Два самарца жестоко избили в подъезде дома мужчину

21 апреля 2017 16:07
116
Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В подъезде одного из домов на улице Волгина между тремя местными жителями возникла конфликтная ситуация. По версии полицейских, в ходе потасовки двое самарцев 1987 и 1991 годов рождения нанесли тяжкие телесные повреждения своему оппоненту, после чего покинули подъезд и скрылись. Пострадавший – 29-летний житель данного дома, обратился за помощью в медицинское учреждение, а затем - в отдел полиции.
Вскоре участковые установили личности подозреваемых и задержали их. Находясь в отделе полиции, мужчины рассказали обстоятельства инцидента и подтвердили свою причастность к случившемуся.

По итогам проведенной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По имеющейся информации, мужчины официально нигде не работают и ранее к уголовной ответственности не привлекались, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
21 апреля 2017  15:51
Он приостановил выплату дивидендов, причитающихся за 2014 год участникам ООО «СпецРСУ-3» на общую сумму более 23 миллионов рублей, не направил в резерв на развитие Общества более 48 миллионов рублей, а также в нарушении ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» оплатил за счет Общества аудиторские услуги в размере 220 тысяч.
В Самаре в отношении директора ООО «СпецРСУ-3» возбуждено уголовное дело за "злоупотребление полномочиями"
Он приостановил выплату дивидендов, причитающихся за 2014 год участникам ООО «СпецРСУ-3» на общую сумму более 23 миллионов рублей, не направил в резерв на... Закон
394
21 апреля 2017  12:27
В ТРК Мега-Сити в Самаре нашли торговцев контрафактом
В ТРК Мега-Сити в Самаре нашли торговцев контрафактом
Общее количество изъятых изделий, которые могли бы нанести вред здоровью гражданам, составило почти тысячу двести единиц. Закон
1110
20 апреля 2017  20:50
Верховный суд РФ признал
В России "Свидетели Иеговы" признаны экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории страны
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее.  Закон
234
20 апреля 2017  19:17
В Самаре на полицейского заведено уголовное дело за "покушение на мошенничество"
В Самаре на полицейского заведено уголовное дело за "покушение на мошенничество"
  Закон
297
20 апреля 2017  18:25
Как в дальнейшем установили сотрудники полиции, подозреваемый - ранее не судимый 23-летний житель Кемеровской области, находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время он заключен под стражу.
В Ставропольском районе за наруение ПДД задержан водитель «Mitsubishi», у которого изъяли пистолет с боеприпасами
Как в дальнейшем установили сотрудники полиции, подозреваемый - ранее не судимый 23-летний житель Кемеровской области, находится в федеральном розыске за... Закон
209
20 апреля 2017  13:44
В Тольятти мужчина пытался пронести нож в здание суда
В Тольятти мужчина пытался пронести нож в здание суда
За это ему придется заплатить штраф. Закон
194
19 апреля 2017  19:51
Он получил от предпринимателя 1 миллион 250 тысяч рублей за общее покровительство по функционированию автомобильной мойки. Ранее он получал от указанного предпринимателя ежемесячно 15% прибыли от функционирования автомойки.
Пять лет проведет в колонии депутат самарской гордумы за "покушение на мошенничество"
Он получил от предпринимателя 1 миллион 250 тысяч рублей за общее покровительство по функционированию автомобильной мойки. Ранее он получал от указанного... Закон
653
Весь список
Происшествия
21 апреля 2017  18:44
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 3 единицы техники.
В Рождествено на улице Фабричной горел частный дом
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 3 единицы техники.  Происшествия
117
21 апреля 2017  16:07
Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Два самарца жестоко избили в подезде дома мужчину
 Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».  Происшествия
137
21 апреля 2017  16:07
Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Два самарца жестоко избили в подъезде дома мужчину
 Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».  Происшествия
115
Весь список
Криминал
21 апреля 2017  13:51
Мужчина в Саратове украл из
Мужчина в Саратове украл из "УАЗа" видеорегистратор и скрылся на "Мерседесе"
Похититель нигде не работает. Криминал
101
21 апреля 2017  12:41
В Кинеле сотрудники молодой человек рубил топором кабель, чтобы потом сдать его в металлолом
В Кинеле сотрудники молодой человек рубил топором кабель, чтобы потом сдать его в металлолом
Его задержали сотрудники Росгвардии. Криминал
164
21 апреля 2017  11:42
В Самарской области мужчина в гараже в присутствии хозяина украл компрессор
В Самарской области мужчина в гараже в присутствии хозяина украл компрессор
Инцидент произошел в селе Приволжье. Криминал
167
Весь список


Видео
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
502
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
809
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1033
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2418
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1412
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
6158
Весь список

Фоторепортажи
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
295
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
783
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1991
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3020
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3089
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
12044
Весь список

Мероприятия
24 апреля в Самаре стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
В Самаре состоится веселый спортивный праздник - Чемпионат по бегу в ползунках «Беби-кросс»
Молодежь Самары наведет порядок в парке Победы
Весь список
Популярное
за сегодня

В ТРК Мега-Сити в Самаре нашли торговцев контрафактом

1110

Реконструкция Московского шоссе в Самаре выходит на финишную прямую

541

Путин подписал закон о налоговом резидентстве лиц, попавших под санкции

526
за неделю

Путин подписал закон о налоговом резидентстве лиц, попавших под санкции

9565

Пресс-секретарь губернатора Николая Меркушкина прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке губернатора

4397

Путин: Оборот госнаград на чёрном рынке — абсолютно неприемлемое явление

3737
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Ардабьев Эдуард Викторович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда