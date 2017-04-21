Два самарца жестоко избили в подъезде дома мужчину

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Вскоре участковые установили личности подозреваемых и задержали их. Находясь в отделе полиции, мужчины рассказали обстоятельства инцидента и подтвердили свою причастность к случившемуся.По итогам проведенной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По имеющейся информации, мужчины официально нигде не работают и ранее к уголовной ответственности не привлекались, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.