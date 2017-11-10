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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Два ребенка погибли при обрушении дома в Ижевске

10 ноября 2017 10:03
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Два ребенка погибли при обрушении дома в Ижевске
В результате взрыва бытового газа были полностью разрушены восемь квартир.

При обрушении подъезда девятиэтажного жилого дома в Ижевске погибли два ребенка, еще один ребенок находится в больнице.

«Пострадали девять человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей», — заявил источник в экстренных службах региона, слова которого приводит «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что под завалами обрушившейся части жилого дома в Ижевске было обнаружено тело еще одного человека, таким образом, число жертв возросло до шести человек.
Для координации работ в Ижевск вылетел глава МЧС России Владимир Пучков, который примет участие в решении проблем жильцов рухнувшего подъезда. В результате взрыва бытового газа были полностью разрушены восемь квартир.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

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