Два пограничника успели выпрыгнуть до падения в ущелье вертолета Ми-8

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«Вертолет снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в 2 метрах от земли, произошел резкий порыв ветра. Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть», — рассказал глава республики.Из семи оставшихся на борту людей после катастрофы живыми были найдены двое. «Один из них скончался в республиканском госпитале, а второй находится в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас он под бдительным контролем врачей», — уточнил Кадыров. По его словам, пострадавшего доставят в госпиталь в Москву, если его состояние стабилизируется.