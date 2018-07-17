Два человека погибли во Франции во время празднования победы на ЧМ-2018
17 июля 2018 14:55
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В административном центре департамента Верхняя Савойя городе Анси пятидесятилетний мужчина разбился насмерть, прыгнув в канал на мелководье. В городе Сен-Фели в департаменте Уаза болельщик погиб, врезавшись на машине в дерево.
Кроме того, в ночь на 16 июля, когда сотни тысяч французов праздновали победу на улицах, произошло множество несчастных случаев. В Нанси два мотоциклиста и один человек на квадроцикле въехали на площадь Станислава, где находилось множество людей. Один из мотоциклистов сбил полицейского, он получил ранения. Все участники инцидента задержаны. Еще один мужчина в том же городе получил тяжелые травмы после падения с крыши фургона, где он праздновал победу.
В пригороде Нанси мотоциклист сбил трех детей. Они получили серьезные травмы. Виновник инцидента скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан полицией и помещен под стражу.
В Лионе, Марселе, Страсбурге и Руане ночью происходили столкновения молодежи с полицией. Ранения получили как минимум двое полицейских, несколько участников беспорядков задержаны.
В Париже в некоторых местах народные гуляния переросли в беспорядки, полиции пришлось использовать слезоточивый газ, после того как хулиганы разбили окна торгового центра Drugstore Publicis. Разбушевавшиеся молодые люди разбили витрины магазина, чтобы взять из них бутылки шампанского и вина. При этом они снимали все происходящее на камеры мобильных телефонов.
Еще в нескольких местах столицы участники беспорядков бросали в полицейских камни, переворачивали автомобили и разбивали витрины.
Сборная Франция по футболу завоевала титул чемпиона мира, переиграв в финале первенства мира сборную Хорватии со счетом 4:2.
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
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