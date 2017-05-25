Дружеский поединок молодежи в Самаре привел к серьезным травмам одного из участников

120

На пересечении улицы 22 Партсъезда и Московского шоссе в ночное время суток компания друзей решила развлечь себя игрой, имитирующей поединок единоборцев. В ходе «боя» один из участников увлекся настолько, что нанес серьезные травмы своему оппоненту. Молодые люди обратились вызвали скорую помощь. Медработники, в свою очередь, сообщили о госпитализации 18-летнего жителя Самары в отдел полиции № 2 территориального органа внутренних дел.В ходе беседы с молодыми людьми полицейские выяснили, кто может быть причастен к нанесению травм потерпевшему. Однако слова и поведение юношей вызвали подозрения у участкового уполномоченного полиции, проводившего проверку по данному инциденту. Полицейский предположил, что компания не осознавала серьезность случившегося и решила договориться заранее о том, кто возьмет на себя вину.Для проверки своих подозрений сотрудник полиции собрал необходимые материалы и повторно пообщался с предполагаемым виновником, пострадавшим и их друзьями. В ходе разговора молодые люди признались: они не ожидали, что их попытка ввести в заблуждение полицейских может привести к серьезным последствиям.В самом начале они решили, что происходящее является игрой, поэтому и назвали имя на самом деле невиновного человека. А тот, в свою очередь, решил подтвердить свою преданность друзьям и подтвердил их слова. Однако, когда стало известно о возбужденном уголовном деле и о грозящей ответственности, ребята осознали содеянное. Выяснилось, что к причинению серьезной травмы потерпевшему, возможно, причастен другой участник поединка – ровесник и давний приятель пострадавшего. Молодой человек 1998 года рождения признал свою вину и рассказал подробности случившегося.В настоящее время по результатам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По данным полиции, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает облМВД.