Допился: В Безенчуке мужчина избил владельца квартиры , которую снимал 8 лет назад, решив, что он до сих пор в ней проживает
17 августа 2018 14:29
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Из собранных полицейскими материалов следует, подозреваемый 1984 года рождения в своей квартире распивал спиртные напитки, после чего поехал на такси к дому, в котором проживал восемь лет назад. Приехав на прежнее место жительства, он встретил около одного из подъездов знакомых, с которыми продолжил распивать алкогольные напитки.
Через некоторое время приятели вызвали такси гостю, но тот отказался ехать домой. По имеющейся информации, поднявшись по лестнице на этаж, где ранее снимал квартиру, злоумышленник дернул ручку двери, которая оказалась открытой, после чего прошел в комнату. Увидев на кровати спящего мужчину, подозреваемый начал избивать его. Владелец квартиры, испугавшись, выбежал на улицу, где злоумышленник продолжил наносить ему телесные повреждения.
В результате потасовки потерпевший 1983 года рождения получил травму лица и ссадины.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника по горячим следам. В ходе опроса мужчина признался в содеянном, пояснив стражам правопорядка, что, войдя в квартиру, подумал, что до сих пор в ней проживает, и что в ней находится посторонний человек.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». За совершение данного противоправного деяния предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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