Дочь экс-вратаря "Рубина" и "Краснодара" убило током

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По информации портала "Новости-Грузия", трагедия случилась, когда девятилетний ребёнок соприкоснулся с решёткой, установленной на окне дома. Детали случившегося пока не известны.В Грузии было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности".Казанский "Рубин" уже выразил на официальном сайте свои соболезнования бывшему игроку и его семье.Кроме "Рубина" Ревишвили в России выступал за такие клубы, как "Анжи", "Краснодар", "Тосно" и "Мордовия". Последним местом работы стража ворот был грузинский "Рустави".Фото: Pixabay