Для ликвидации последствий аварии в Красном Яру, где водитель «Тойоты» «влетел» под фуру, выезжали спасатели

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8 марта в с. Красный Яр произошло ДТП с участием грузового автомобиля «Вольво» и легкового автомобиля «Тойота».Водитель легкового автомобиля нарушил правила соблюдения дистанции и «влетел» под фуру.В результате столкновения водитель «Тойоты» скончался на месте.Для деблокирования погибшего в 8:47 выехала дежурная смена техногенного отряда ПСС СО. С помощью гидравлического инструмента тело пострадавшего было извлечено из салона аварийного автомобиля и передано сотрудникам МВД.В 11:07 работы на месте ДТП были закончены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области