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Дизайнер Гера Скандал рассказал о ситуации вокруг показа New Fashion Week

30 марта 2019 16:48
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Он рассказал о том, что организаторы не подготовили площадку для показа коллекции российских дизайнеров с детьми-моделями и скрылись с крупной суммой денег.
Российский дизайнер Гера Скандал, являющийся хедлайнером New Fashion Week, рассказал РИА Новости о том, что организаторы не подготовили площадку для показа коллекции российских дизайнеров с детьми-моделями и скрылись с крупной суммой денег.

Ранее в СМИ появилась информация, что участники модного мероприятия New Fashion Week стали жертвами мошенников. Отмечалось, что модельеры и участники шоу заплатили за участие в показе сотни тысяч рублей, но в итоге организаторы скрылись с крупной суммой денег, не выполнив обговорённые условия и не подготовив площадку выступления. Участники в лице дизайнеров и родителей с детьми-моделями, приехав к месту проведения, наткнулись на закрытые двери. Изначально проект планировал представить новые коллекции российских дизайнеров, презентуют которые дети на красной ковровой дорожке во время модного показа.

"Мероприятие в пятницу состоялось, но не благодаря организаторам, а усилиям дизайнеров, которые нашли новое место проведения показа. То есть вчера я был единственный дизайнер, потом подъехал ещё один дизайнер, я с самого утра пытался решить вопрос с показом... Мы организовали мероприятие, собрали ещё других дизайнеров, которые были готовы предоставить свои коллекции, мы все это мероприятие сделали сами, без помощи организаторов", - сказал Гера Скандал, добавив, что остальные запланированные показы не состоятся.
Он отметил, что организаторы, в обязанности которых входили подготовка площадки и планирование показа с выступлениями российских звёзд, перестали выходить на контакт и бросают трубки телефонов.

"По примерным подсчётам, сумма ущерба составляет около 20 миллионов рублей. К тому же организаторы собрали деньги за проживание с родителей и не провели оплату гостиницы, родители детей изначально не заселили, они остались на улице в большом количестве. Благодаря усилиям дизайнеров и префектуры города детей с родителями впоследствии заселили в гостиницу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, договор на оказание услуг, подписанный изначально между двумя сторонами, был составлен неправильно.

"У меня есть договор, подписанный, но, как оказалось, паспортные данные не совпадают с реальными данными, на кого был оформлен договор. Ещё договор составлялся на одно лицо, а деньги переводились другому лицу, с которым договора нет", - заключил он, добавив, что на данный момент родители и дизайнеры собираются написать коллективное заявление в полицию и отсудить свои деньги.

Дизайнер Анна Рамакаева сообщила РИА Новости, что ее пригласили на New Fashion Week в качестве хедлайнера. По ее словам, ранее организаторы успешно провели подобное мероприятие в Смоленске, чем вызвали доверие. Благодаря усилиям некоторых участников мероприятия Рамакаева смогла представить свою коллекцию вещей на самостоятельно организованном показе. 




Фото: pixabay
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