Директора школы в Саратовской области оштрафовали за игнорирование травмы ребенка

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В Аткарске Саратовской области прокуратура провела проверку по факту получения травмы трехлетней девочкой в детском саду. 31 августа во время прогулки в детском саду при общеобразовательной школе малышка повредила руку, о чем сказала воспитателю. Однако девочке помощь не оказали, она оставалась в садике до прихода матери.

После этого родители отвели ребенка в медучреждение и сделали рентген. Врачи поставили диагноз: перелом луча в типичном месте слева. В отношении директора школы возбудили об административном правонарушении по ст. КоАП "нарушение права на образование", по результатам рассмотрения которого руководитель оштрафован на 10 тыс., сообщает СарБК.