Директор новгородской агрофирмы оплатил чиновнику Роспотребнадзора стоматологическое лечение на полмиллиона рублей, заявили в СКР
21 июня 2018 07:57
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Как считает следствие, в этом году директор агрохолдинга «Белгранкорм» (местное издание указывает, что речь идет о компании «Белгранкорм — Великий Новгород») передал чиновнику взятку в крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. «Вознаграждение» чиновник принял в виде оказания услуг за счет обратившегося за помощью, а «именно дорогостоящего стоматологического лечения на общую сумму 496 тыс. руб.».
Росоловскому предъявлены обвинения в связи с получением взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В отношении директора агрофирмы также заведено уголовное дело за дачу взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), он тоже задержан.
Следователи решают вопрос об избрании обоим меры пресечения.
В приемной ОАО «БЭЗРК-Белгранкорм» опровергли РБК информацию о задержании директора. «У нас такой информации нет», — пояснили в приемной.
В ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» также опровергли РБК информацию о задержании директора. «Наш генеральный директор сейчас на совещании. Он находится на своем рабочем месте», — сказали в компании.
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