Девушка из Челябинска избила водителя «Яндекс. Такси» и угнала его машину

116

Оказавшись за рулём, буйная пассажирка доехала с Садовой улицы до Ленинградского шоссе. Девушка попала в ДТП рядом с кафе "У Адама", вся в крови вышла из машины и заявила очевидцам, что была изнасилована. После, не дожидаясь помощи, челябинка скрылась в подъезде соседнего дома, где проживает.В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.Подозреваемая задержана. Пострадавший водитель находится в Институте скорой помощи имени Склифосовского.Фото: соцсети