Девушка из Челябинска избила водителя «Яндекс. Такси» и угнала его машину
22 января 2019 15:44
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Оказавшись за рулём, буйная пассажирка доехала с Садовой улицы до Ленинградского шоссе. Девушка попала в ДТП рядом с кафе "У Адама", вся в крови вышла из машины и заявила очевидцам, что была изнасилована. После, не дожидаясь помощи, челябинка скрылась в подъезде соседнего дома, где проживает.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
Подозреваемая задержана. Пострадавший водитель находится в Институте скорой помощи имени Склифосовского.
Фото: соцсети
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