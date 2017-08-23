Девочка 13 лет попала под поезд около Чапаевска и погибла
23 августа 2017 11:07
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В Самарской области тепловоз насмерть сбил девочку-подростка, пишет 63.ru.
Инцидент произошел днем 22 августа в районе Чапаевска. Погибшей было всего 13 лет.
- Мы установили, что девочка шла в компании подруги и двух друзей по железнодороржным путям. Они направлялись на речку. Машинист тепловоза увидел детей, подавал сигналы, но они не реагировали, так как были увлечены игрой. Бегали по путям, - рассказал помощник Куйбышевского транспортного прокурора Таулан Чепкенчиев.
Машинист тепловоза применил экстренное торможение. В последний момент трое детей отскочили в сторону, но их подруга не успела. Она получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Сейчас правоохранители проводят проверку. Ее ход контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура.
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