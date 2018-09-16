Делала вино. Пенсионерка задохнулась в собственном погребе
16 сентября 2018 23:08
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Трагедия произошла в селе Бэюш. По данным портала, 77-летняя женщина спустилась в погреб, где хранилось вино. Спустя некоторое время она умерла.
Причиной трагедии стало отравление углекислым газом, который исходил от молодого напитка.
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