Я нашел ошибку
Главные новости: 
Такой вид пауков может нанести болезненный укус
Жители Уфы сообщили о ядовитых пауках на улицах города
Об этом лидер РФ заявил в беседе с главой китайского интернет-гиганта Alibaba Джеком Ма.
Песков заверил, что Путин не собирается покидать пост президента
Причиной трагедии стало отравление углекислым газом, который исходил от молодого напитка.
Делала вино. Пенсионерка задохнулась в собственном погребе
Мир, справившийся со Второй мировой войной, имел шансы немедленно свалиться в третью.
"Немыслимое". Как союзники планировали напасть на русских
Переходившего проезжую часть по пешеходному переходу, со слов свидетелей, на запрещающий сигнал светофора.
В Самаре на перекрестке 8-я просека/ Солнечная "Калина" сбила насмерть пешехода
Водитель от медицинского освидетельствования отказался.
В Ставропольском районе Форд Фокус врезался в столб, пострадали два мальчика - пассажиры автомобиля
Два года назад идею выплаты базового дохода швейцарцы не поддержали на референдуме.
Жителям швейцарской деревушки будут платить £2 тысячи в месяц просто так
Первое место по продажам получила LADA Vesta, второе – Skoda Octavia. Тройку лидеров замыкает Kia Ceed.
Назван топ-10 самых популярных в РФ автомобилей С-сегмента в августе
сегодня  Понедельник, 17 сентября, 03:12
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/09:
USD 68.28
-0.36
EUR 79.95
0.18
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Делала вино. Пенсионерка задохнулась в собственном погребе

16 сентября 2018 23:08
208
Причиной трагедии стало отравление углекислым газом, который исходил от молодого напитка.
Жительница Молдавии погибла в собственном погребе. Такую новость сообщает life.ru со ссылкой на портал publika.md.
 
Трагедия произошла в селе Бэюш. По данным портала, 77-летняя женщина спустилась в погреб, где хранилось вино. Спустя некоторое время она умерла.

Причиной трагедии стало отравление углекислым газом, который исходил от молодого напитка. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
14 сентября 2018  21:27
В 2018 году Кирсанова задержали в Праге, где несколько лет назад он купил виллу.
В Тольятти снова судят основателя финансовой пирамиды «Волга-Инвест» Максима Кирсанова
В 2018 году Кирсанова задержали в Праге, где несколько лет назад он купил виллу.  Закон
519
14 сентября 2018  19:18
Суд признал незаконным ответ мэрии Самары с не согласованием марша 22 сентября по проспекту Ленина
Суд признал незаконным ответ мэрии Самары с не согласованием марша 22 сентября по проспекту Ленина
  Закон
367
14 сентября 2018  14:06
По версии следствия, обвиняемая родила ребенка дома, а затем вынесла его ночью на улицу, где и оставила.
В Самаре осуждена женщина за убийство своего новорожденного сына
По версии следствия, обвиняемая родила ребенка дома, а затем вынесла его ночью на улицу, где и оставила.  Закон
230
14 сентября 2018  12:10
Самарским любителям выпить запретят иметь оружие
Самарским любителям выпить запретят иметь оружие
По мнению парламентариев, такие люди могут быть склонны к общественно-опасным поступкам. Закон
283
13 сентября 2018  16:20
После тушения пожара обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки.
Житель села Лозовка, который поджег квартиру с женой и пятью детьми, пойдет под суд
После тушения пожара обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки.  Закон
252
12 сентября 2018  21:09
Суд в иске ведомству отказал, признав, что выполнить заказ «Авиакор-авиационный завод» не смог по обстоятельствам, не зависящим от его воли.
Минобороны не сумело взыскать с «Авиакора» 306,7 млн рублей
Суд в иске ведомству отказал, признав, что выполнить заказ «Авиакор-авиационный завод» не смог по обстоятельствам, не зависящим от его воли.  Закон
284
12 сентября 2018  16:52
Путем заключения фиктивных договоров поставки с другими организациями.
В Самаре директор организации подозревается в уклонении от уплаты более 19 миллионов рублей налогов
Путем заключения фиктивных договоров поставки с другими организациями.   Закон
264
Весь список
Происшествия
16 сентября 2018  23:08
Причиной трагедии стало отравление углекислым газом, который исходил от молодого напитка.
Делала вино. Пенсионерка задохнулась в собственном погребе
Причиной трагедии стало отравление углекислым газом, который исходил от молодого напитка.   Происшествия
204
16 сентября 2018  22:39
Переходившего проезжую часть по пешеходному переходу, со слов свидетелей, на запрещающий сигнал светофора.
В Самаре на перекрестке 8-я просека/ Солнечная "Калина" сбила насмерть пешехода
 Переходившего проезжую часть по пешеходному переходу, со слов свидетелей, на запрещающий сигнал светофора.   Происшествия
277
16 сентября 2018  22:25
Водитель от медицинского освидетельствования отказался.
В Ставропольском районе Форд Фокус врезался в столб, пострадали два мальчика - пассажиры автомобиля
Водитель от медицинского освидетельствования отказался.   Происшествия
238
Весь список
Криминал
16 сентября 2018  11:44
В Тольятти грабитель через разбитое окно пытался достать из автомобиля вещи
В Тольятти грабитель через разбитое окно пытался достать из автомобиля вещи
Похищенное имущество он планировал сдать в ломбард, а деньги потратить на алкоголь. Криминал
267
16 сентября 2018  10:29
Богатовским районным судом вынесен приговор замдиректору одной из аптек Ее освободили от наказания из-за примирения с потерпевшими.
Богатовским районным судом вынесен приговор замдиректору одной из аптек
Ее освободили от наказания из-за примирения с потерпевшими. Криминал
263
14 сентября 2018  21:02
После чего похитил из кассы 2 000 рублей и скрылся.
В Самаре полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на продавца и посетительницу в магазине
После чего похитил из кассы 2 000 рублей и скрылся.    Криминал
565
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
319
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
14890
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
393
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
547
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
652
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1019
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
552
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
653
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1614
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1166
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1245
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1203
Весь список

Мероприятия
В СОУНБ самарский писатель Андрей Олех представит свой новый роман «Обмен и продажа», завершающий трилогию о Безымянке 90-х
В Самаре стартовал всероссийский день бега "Кросс Нации"
Названа дата закрытия велосезона-2018 в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда