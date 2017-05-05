ДТП в Красноярском районе: перевернулся трактор с пожилым водителем
5 мая 2017 14:00
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Авария произошла 4 мая днем в поселке Мирный Красноярского района. 60-летний водитель трактора «ЮМЗ-6Л» двигался со стороны улицы Пионерской в направлении улицы Нагорной.
По предварительной версии полицейских, при подъеме по грунтовой дороге тракторист не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель трактора получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в районную больницу. Врачи приняли решение о госпитализации мужчины.
4 мая на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП. При этом 10 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе - один несовершеннолетний. Погибших нет, сообщает облМВД.
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