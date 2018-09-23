Cегодня днем на улице Ново-Садовой в Самаре под трамвай попал велосипедист
23 сентября 2018 22:04
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Велосипедист госпитализирован.
Данных о его личности и состоянии пока нет.
По словам очевидцев, на месте происшествия был автомобиль реанимационной бригады "скорой помощи". Мужчину с трудом удалось уложить на носилки и отправить в медучреждение.
Задержка движения трамваев в связи с аварией составила около 40 минут.
Обстоятельства аварии устанавливаются. По предварительной информации, мужчина ехал на велосипеде в наушниках. По факту случившегося ведется проверка, передает trkterra.ru.
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