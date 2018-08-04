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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Чуть не стал обедом. Тигрица напала на Эдгарда Запашного во время шоу

4 августа 2018 13:22
203
Хищник набросился в тот момент, когда сзади проходил другой, и отступать было нельзя.
Известный дрессировщик Эдгард Запашный рассказал об инциденте во время циркового выступления, когда его жизнь была на волоске. На артиста набросилась тигрица, а за ним шёл другой тигр и у него почти не было места, чтобы увернуться, передает life.ru.

— Доли секунды в манеже показались мне вечностью, и я даже мысленно сказал себе: "Вот и всё!" — так как был уверен, что сейчас она меня порвёт!!! — прокомментировал дрессировщик видео на своей странице в "Инстаграме".

На снятых кадрах видно, как Эдгард Запашный указывает тигрице Жанне перейти на другое место, а она бросается ему в ноги и пытается ударить передними лапами.

По мнению дрессировщика, если бы он резко отступил назад, то мог бы столкнуться с тигром Куртом, который ему "такого не простил бы". 
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Комментарии



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