Чуть не стал обедом. Тигрица напала на Эдгарда Запашного во время шоу
4 августа 2018 13:22
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— Доли секунды в манеже показались мне вечностью, и я даже мысленно сказал себе: "Вот и всё!" — так как был уверен, что сейчас она меня порвёт!!! — прокомментировал дрессировщик видео на своей странице в "Инстаграме".
На снятых кадрах видно, как Эдгард Запашный указывает тигрице Жанне перейти на другое место, а она бросается ему в ноги и пытается ударить передними лапами.
По мнению дрессировщика, если бы он резко отступил назад, то мог бы столкнуться с тигром Куртом, который ему "такого не простил бы".
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