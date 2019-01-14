Чудесное спасение. При крушении "боинга" в Иране выжил бортинженер

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Власти также уточнили, что на борту находилось 16 человек, а не 10, как сообщалось ранее. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота, который перепутал полосы.На момент публикации нет информации о судьбе жителей домов, в которые врезался Boeing 707.Самолёт перевозил мясо из Бишкека в Тегеран.