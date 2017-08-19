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Чрезвычайные службы переведены в режим повышенной готовности из-за оползня у одного из кладбищ в Сызрани

19 августа 2017 10:29
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Чрезвычайные службы переведены в режим повышенной готовности из-за оползня у одного из кладбищ в Сызрани
Кроме того в городе будет создан оперативный штаб.

С 18 августа территории города вводится режим повышенной готовности на территории в связи с ситуацией, сложившейся в результате оползневых процессов в районе кладбища «Новокашпирское».

Согласно документу, опубликованному на сайте администрации Сызнрани, чрезвычайная ситуация может возникнуть на юго-западном склоне кладбища «Новокашпирское» в селе Кашпир.

С 18 августа в режим повышенной готовности переведено городское звено территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Кроме того в городе будет создан оперативный штаб во главе с руководителем управления по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Штаб будет круглосуточно мониторить ситуацию через аварийно-спасательную группу МБУ «АСС», сообщает "КТВ-Луч".
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