Число пострадавших при взрыве газа в кафе под Саратовом возросло до 22
26 января 2019 22:43
62
«Из них 14 были госпитализированы в Лысогорскую районную больницу, в том числе двое детей. Среди пострадавших есть шесть тяжелых пациентов, среди них детей нет», — пояснили в пресс-службе.
Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Решается вопрос о транспортировке тяжелых пациентов в Саратов.
«На место оперативно выехала министр здравоохранения Саратовской области. Вопрос оказания медицинской помощи находится на ее личном контроле», — добавили в пресс-службе.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на СУ СКР по Саратовской области, по факту взрыва следователи организовали доследственную проверку. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Выясняется точное число пострадавших.
В субботу, 26 января, в подсобном помещении кафе «Рандеву» произошел взрыв газового котла, после чего произошло возгорание на площади 5 кв. м.
Как сообщили ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС, причиной взрыва в кафе стало нарушение техники безопасности.
Врач районной больницы подтвердил агентству, что в хирургию поступили 16 человек. Семеро из них в очень тяжелом состоянии: у одного мужчины 90% ожогов тела, у второго — 70%, у третьего — 50%. У детей площадь ожогов небольшая — 2–3%, взрослым потребуется пересадка кожи.
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