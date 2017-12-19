Число погибших при падении самолета в Нарьян-Маре возросло до четырех

141

Всего на борту находились 13 человек, из них двое — члены экипажа. В ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 3. ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц).На месте падения работают следователи и криминалисты, добавили в СК.В пресс-службе администрации округа сообщили РБК, что под руководством врио губернатора НАО Александра Цыбульского создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших.Разбившийся самолет Ан-2 был новым, его приобрели только в прошлом году, сообщили РБК в Нарьян-Марском объединенном авиаотряде.Ранее в региональном центре МЧС сообщили РБК, что рейс летел из Нарьян-Мара в поселок Харута. Первоначально сообщалось о двоих погибших, среди них был пятилетний ребенок.Фото: пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа