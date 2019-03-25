Четырехметровый крокодил отобрал улов у австралийских рыбаков и загнал их на дерево. Видео
25 марта 2019 23:14
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Рыбаки были очень разочарованы потерей своей добычи.
"Рыба пыталась сорваться крючка и выпрыгнула в траву у кромки воды. Дэниел попытался подтащить ее ближе к себе, чтобы подсечь, и уже было начал тянуть рыбу на себя, как из травы показался крокодил, быстро приближавшийся к нам", - приводит агентство ТАСС слова Дага в интервью радиостанции ABC.
Пока рыбак пытался сберечь свою добычу, крокодил приближался. "Я кричал ему: "Беги, брат! Беги!" и очень надеялся, что он послушает меня и бросит рыбу", - продолжал рассказ Даг. Но Дэниел не хотел бросать улов. В итоге рыба досталась хищнику.
Мужчины еще несколько раз попытались выдернуть рыбу из пасти крокодила, дергая за удочку. Рыбаки также лишились снастей. "Все исчезло у него в пасти: рыба, приманка, леска", - сетуют братья.
После этого австралийцы забрались на ближайшее дерево, где и дождались пока хищник уснет, чтобы покинуть место. "Нам было так грустно и обидно - ведь это была потрясающая рыба. Мы хотели сфотографироваться с ней и отпустить обратно, а он отобрал наш улов, да еще и съел", - говорит Даг.
Один из братьев снял происшествие на видео, которое собирает в соцсетях миллионы просмотров.
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