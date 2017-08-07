Четыре водолаза искали тело мужчины, утонувшего в реке Большой Иргиз

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7 августа от сотрудников полиции в спасательную службу поступило заявление на проведение водолазных поисков. На место происшествия была направлена поисковая группа отряда специального назначения.В обследовании дна озера принимали участие четыре водолаза. В результате проведения поисковых работ тело обнаружили на глубине 2,5 метров, доставили до береговой линии и передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: ПСС Самарской области