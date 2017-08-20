Чемпион мира по пауэрлифтингу убит в драке у кафе в Хабаровске
20 августа 2017 13:15
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На кадрах видно, что после того, как спортсмен теряет сознание, его продолжают бить по голове.
Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчёва из-за драки. Одним из главных вещественных доказательств в деле на данный момент является видеозапись с камер наблюдения. На опубликованном в телеграм-канале SHOT ролике видно, что во время драки спортсмен теряет сознание, но несмотря на то, что сопротивление он оказать не может, ему продолжают наносить удары по голове.
— В центре Хабаровска произошла драка между двумя посетителями кафе, в ходе которой мужчина 1992 года рождения нанёс несколько ударов мужчине 1985 года рождения. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. После совершения преступления злоумышленник скрылся, — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Хабаровскому краю.
Как отметили в ведомстве, личность предполагаемого преступника установлена, предпринимаются все необходимые меры для его задержания.
Как ранее сообщал Лайф, погибшим из-за драки в центре Хабаровска оказался серебряный призёр чемпионата мира 2011 года по пауэрлифтингу 32-летний Артём Драчёв. В 2015 году спортсмен стал лучшим на Дальнем Востоке в абсолютной категории. В апреле этого года принял участие в открытом чемпионате Приморского края по бодибилдингу и в категории "Экстремальный бодибилдинг" занял первое место.
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