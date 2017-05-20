Частный дом на 40 кв. метрах горел ночью в Шенталинском районе

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В ночь на 20 мая по адресу: м.р. Шенталинский, с. Каменка, ул. Центральная, произошел пожар.Горел частный дом на площади 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.