Частный дом на 150 кв. метрах сгорел в Кинельском районе Самарской области
26 мая 2017 09:19
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Вечером 25 мая по адресу: м.р. Кинельский, с. Георгиевка, ул. Вокзальная, произошел пожар.
Горел частный дом и надворные постройки на 150 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 17 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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