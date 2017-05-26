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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Частный дом на 150 кв. метрах сгорел в Кинельском районе Самарской области

26 мая 2017 09:19
101
Частный дом на 150 кв. метрах сгорел в Кинельском районе Самарской области
Горели также надворные постройки.

Вечером 25 мая по адресу: м.р. Кинельский, с. Георгиевка, ул. Вокзальная, произошел пожар.

Горел частный дом и надворные постройки на 150 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 17 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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