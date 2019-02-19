Часть отправленного в КНР оборудования для С-400 повредили при перевозке
19 февраля 2019 00:17
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Источник РБК, знакомый с процессом подготовки и исполнения контракта, рассказал, что судно с комплектующими для С-400 было отправлено в Китай в конце декабря. Но в районе пролива Ла-Манш корабль попал в сильный шторм, и крепления, удерживавшие оборудование, не выдержали. В результате «часть изделий могла быть деформирована», и капитан корабля принял решение вернуть судно в Россию.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) подтвердили нештатную ситуацию на судне-перевозчике из-за шторма, подчеркнув, что «некоторые штатные крепления были повреждены и в результате чего повреждения могла получить часть имеющегося на борту вспомогательного имущества».
«В рамках исполнения контракта на поставку зенитно-ракетных систем С-400 в Китай в конце декабря из порта Усть-Луга в Ленинградской области вышло судно со вспомогательным оборудованием, которое на пути следования попало в сильный шторм в районе пролива Ла-Манш, в результате чего часть находящегося на борту оборудования, возможно, была повреждена. В соответствии с принятым решением судно возвратилось в порт отправки. В настоящий момент ведутся работы по дефектации (выявлению неисправностей. — РБК) пострадавшего имущества и оценке ущерба по данному страховому случаю. По окончании этих работ неповрежденное имущество будет тем же судном направлено инозаказчику. Недопоставленное имущество будет направлено инозаказчику позднее», — говорится в ответе ФСВТС на запрос РБК.
С-400 «Триумф» (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Система принята на вооружение в апреле 2007 года.
ЗРС способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км. С-400 может сбивать на дальности до 60 км и тактические баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с. Радиолокационные средства ЗРС обеспечивают обнаружение воздушных целей на дальности до 600 км. Зенитные управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 км, а баллистические цели — до 25 км.
Китай стал первым зарубежным заказчиком российских зенитных ракетных систем С-400. Контракт на поставку не менее шести дивизионов на сумму более $3 млрд был подписан осенью 2014 года, сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. 18 января источник ТАСС сообщил, что Россия начала поставки С-400 в Китай и первый полковой комплект уже отправлен. Перечисляя номенклатуру поставки, источник агентства назвал командный пункт, радиолокационную станцию, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты, принадлежности и «другие элементы системы».
В концерне «Алмаз-Антей» отказались от комментариев, пояснив, что вопросы военно-технического сотрудничества относятся к компетенции ФСВТС России и «Рособоронэкспорта». В Рособоронэкспорте заявили, что не комментируют эту ситуацию. РБК направил запросы в аппарат вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего ВПК, ФСБ, Минобороны, Минтранс, «Ростех».
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