ЧП у Южного моста в Самаре: лыжница провалилась под лед
7 февраля 2017 13:30
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В понедельник, 6 февраля, около трех часов дня, по предварительным данным, на р. Самара, примерно в 20 метрах от берега, справа от Южного моста под лед провалилась лыжница в возрасте около 55 лет.
Насколько глубоко провалилась женщина, точно неизвестно. Прибывшие на место происшествия врачи самарской "скорой" оказали женщине необходимую помощь, после чего от госпитализации она отказалась, пишет Волга Ньюс.
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