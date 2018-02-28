Бывший вице-президент Волго-Камского банка вновь пойдет под суд за мошенничество
28 февраля 2018 12:22
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Самарский областной суд отказался удовлетворить кассационную жалобу адвокатов бывшего первого вице-президента обанкротившегося Волго-Камского банка Олега Назарова. Отмена оправдательного приговора останется в силе. Об этом 63.ru сообщили в Самарском областном суде.
— В удовлетворении кассационной жалобы со стороны защиты Олега Назарова было отказано. Теперь дело вернется в Ленинский районный суд. Здесь его рассмотрят заново, — рассказали служители Фемиды.
В начале ноября 2013 года Волго-Камский банк приостановил операции, а 11 ноября 2013 года ЦБ РФ принял решение об отзыве его лицензии.
По версии следствия, в июне 2013 года Олег Назаров незаконно заключил кредитные договоры с директорами нескольких компаний и перечислил на их счета 275 миллионов рублей. Из указанной суммы обвиняемый лично получил в кассе банка более 181 миллиона рублей на основании расходных ордеров на других граждан.
В то же время мужчина заключил 29 фиктивных договоров с физическими лицами на сумму более 550 миллионов рублей. Указанные действия существенно повлияли на основные отчетные показатели банка, в том числе доходы и расходы.
Мужчину обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Однако служители Фемиды сочли доказательства, представленные гособвинением, недостаточными для назначения уголовного наказания банкиру. В середине октября 2017 года Ленинский районный суд полностью оправдал мужчину. Служители Фемиды сочли, что в некоторых из вменяемых ему эпизодов отсутствует состав, а в других — событие преступления.
Прокуратура Самарской области выразила несогласие с решением районного суда и подала апелляцию. В начале января Самарский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении Олега Назарова. Бывший первый вице-президент вернулся на скамью подсудимых.
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