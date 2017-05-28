Борские полицейские задержали молодого человека, укравшего у студента кроссовки и джинсы

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В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили и задержали вора. Им оказался молодой человек 1997 года рождения, ранее не привлекшийся к уголовной ответственности. Задержанный полностью признал свою вину.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото pixabay.com