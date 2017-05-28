Борские полицейские задержали молодого человека, укравшего у студента кроссовки и джинсы
28 мая 2017 12:57
147
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили и задержали вора. Им оказался молодой человек 1997 года рождения, ранее не привлекшийся к уголовной ответственности. Задержанный полностью признал свою вину.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
28 мая 2017 14:05
Тольяттинец сообщил, что цепочку он продал скупщикам, а вырученные деньги отдал знакомому, так как был ему должен. Закон
108
26 мая 2017 22:41
В многоквартирных домах были нарушены кровельное покрытие, штукатурный слой цоколя, оголовков дымоходов. Закон
244
26 мая 2017 15:00
Он пояснил полицейским, что оружие и боеприпасы нашел в 2012-2013 годах на территории Самарской Луки. Закон
192
26 мая 2017 09:40
Возбуждено уголовное дело. Закон
151
25 мая 2017 22:09
Ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Закон
298
25 мая 2017 22:03
Возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа". Закон
378
25 мая 2017 20:10
Женщина полностью признала свою вину. Закон
242
Происшествия
28 мая 2017 15:24
Грузовик с номерами Ленинградской области подъехал к мосту, водитель, осознав, что проехать под ним из-за высоты фургона не сможет, сдал назад. Происшествия
46
28 мая 2017 13:48
Патрульные обнаружили у них рыболовные снасти – косынку, резиновый амортизатор, леску, крючки. Происшествия
125
28 мая 2017 12:57
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Происшествия
145
Криминал
28 мая 2017 11:39
За преступление задержан знакомый пострадавшей. Криминал
100
28 мая 2017 11:31
Он лишился денег и телефона. Криминал
114
27 мая 2017 11:25
Подозреваемый признался сотрудникам полиции, что он является временно безработным. Криминал
203
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
983
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
670
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1358
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1476
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1663
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2941
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1553
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1207
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
753
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1105
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2378
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3374
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают