Большой куш: в Петербурге китаец проглотил бриллиант на 6 миллионов рублей

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На ювелирной выставке в Петербурге двое гостей из Китая попробовали умыкнуть крупный бриллиант размером 3 карата. Его стоимость оценивается в 6 миллионов рублей.Как сообщает ТАСС, преступники заменили добычу подделкой, после чего один из китайцев проглотил настоящий бриллиант. Правоохранительные органы города незамедлительно отреагировали на пропажу.Одного из подозреваемых в совершении кражи удалось задержать в Петербурге, другого блюстители закона схватили на территории аэропорта Пулково.Проглотивший бриллиант преступник был помещен в больницу. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.