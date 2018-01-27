Большегруз «Вольво» из Казахстана в районе Жигулевска столкнулся со «Шкода Октавиа» и «Газелью» , погиб пассажир «Газели»
27 января 2018 17:50
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Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте происшествия. И выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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