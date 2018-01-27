Большегруз «Вольво» из Казахстана в районе Жигулевска столкнулся со «Шкода Октавиа» и «Газелью» , погиб пассажир «Газели»

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В районе Жигулевска на 96 км он столкнулся с автомобилем «Шкода Октавиа», которая двигалась впереди, далее большегруз столкнулся с маршрутной «Газелью» № 137. В результате большегруз и «Газель» перевернулась. В «Газели» телесные повреждения получили 5 пассажиров, 1 пассажир погиб. Со слов водителя большегруза в машине отказали тормоза.Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте происшествия. И выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.