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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Безработный тольяттинец отобрал у подростка дорогой телефон

29 января 2018 17:05
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Грабитель задержан.
В дежурную часть отдела полиции №21 Управления МВД России по городу Тольятти обратилась 52-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестный ограбил ее несовершеннолетнего сына, вытащив из кармана куртки телефон. Общая сумма причиненного ущерба составила более 25 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили подростка 2004 года рождения, установили, что преступление совершено в дневное время возле дома на ул. Революционной. Подросток хорошо запомнил своего обидчика, сумел дать подробное описание внешности злоумышленника и особоых примет, а так же направление, в котором он скрылся.

Полицейские составили фоторобот подозреваемого и разослали его всем наружным службам полиции, а так же ориентировку на розыск поихщенного имущества.

В ходе отработки лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, у правоохранителей появились основания полагать, что к нападению может иметь отношение безработный 25-летний житель Тольятти. В ходе дальнейшей проверки, версия о его причастности к грабежу подтвердилась. Выяснив места вероятного нахождения разыскиваемого, сотрудники полиции провели мероприятия по задержанию злоумышленника.

По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.







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