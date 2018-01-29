Безработный тольяттинец отобрал у подростка дорогой телефон

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Сотрудники полиции опросили подростка 2004 года рождения, установили, что преступление совершено в дневное время возле дома на ул. Революционной. Подросток хорошо запомнил своего обидчика, сумел дать подробное описание внешности злоумышленника и особоых примет, а так же направление, в котором он скрылся.Полицейские составили фоторобот подозреваемого и разослали его всем наружным службам полиции, а так же ориентировку на розыск поихщенного имущества.В ходе отработки лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, у правоохранителей появились основания полагать, что к нападению может иметь отношение безработный 25-летний житель Тольятти. В ходе дальнейшей проверки, версия о его причастности к грабежу подтвердилась. Выяснив места вероятного нахождения разыскиваемого, сотрудники полиции провели мероприятия по задержанию злоумышленника.По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.