Беременная дочь крупного бизнесмена выпала из окна в центре Москвы

111

Сообщается, что в начале года несовершеннолетняя приехала из Китая, где в последнее время училась. В Москве она жила с младшими сестрой и братом и отцом. Будучи на каникулах, девушка познакомилась с молодым человеком.Отношения между ними длились недолго и испортились, когда юноша узнал о том, что его возлюбленная забеременела. Рано утром 17 сентября девушка пришла домой с открытой бутылкой водки. Спустя некоторое время сестра и отец увидели родственницу под окнами.Отмечается, что соседи якобы слышали женский крик и последовавшее за ним слово "убийца". Пострадавшую госпитализировали.Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом таза, алкогольную интоксикацию и беременность на раннем сроке. В данный момент её жизни ничто не угрожает. Эмбрион также не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.