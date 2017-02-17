Автомобилистка на Chevrolet Aveo сбила в самарской области двух девочек
17 февраля 2017 13:52
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Днем 16 февраля на 6 километре трассы «Урал - Старая Рачейка - Смолькино» у села Заборовка. 28-летняя женщина, управляя автомобилем «Chevrolet Aveo» двигалась со стороны федеральной автодороги М-5 «Урал» в направлении поселка Жемковка.
Не выбрав безопасную скорость, в пути следования автомобилистка допустила наезд на двух девочек 2008 и 2009 годов рождения, неожиданно выбежавших на проезжую часть в неположенном для перехода месте из-за остановившегося школьного автобуса. В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в больницу.
В настоящее время обе девочки госпитализированы.
В целом за 16 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП. При этом 1 человек погиб, еще 11 получили ранения различной степени тяжести, сообщает облМВД.
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