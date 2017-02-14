Автомобиль сгорел на ул. Алексея Толстого в Самаре

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В понедельник, 13 февраля по адресу: Самара, Самарский р-он, ул. А. Толстого, произошел пожар. Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.